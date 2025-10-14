New York: Arista Networks in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che mostra un -6%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Arista Networks
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 142,1 USD. Primo supporto visto a 135,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 133,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)