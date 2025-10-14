Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:18
24.631 -0,48%
Dow Jones 18:18
46.224 +0,34%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: Arista Networks in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che mostra un -6%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Arista Networks rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 142,1 USD. Primo supporto visto a 135,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 133,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
