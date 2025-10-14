New York: giornata depressa per Nvidia

chipmaker

Nasdaq 100

Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,24% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 184,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 179,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 189,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)