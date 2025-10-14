Milano
14-ott
0
0,00%
Nasdaq
14-ott
24.579
-0,69%
Dow Jones
14-ott
46.270
+0,44%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
14-ott
24.237
-0,62%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 01.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi negativi per Zscaler
New York: scambi negativi per Zscaler
Migliori e peggiori
,
In breve
14 ottobre 2025 - 20.00
Seduta in ribasso per il
gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud
, che mostra un decremento del 3,13%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per Zscaler
New York: sell-off per Zscaler
New York: calo per Zscaler
New York: scambi negativi per Atlassian
Titoli e Indici
Zscaler
-3,62%
Altre notizie
Zscaler, prevale lo scenario rialzista a New York
New York: scambi negativi per CoStar
New York: scambi negativi per Advanced Micro Devices
New York: scambi negativi per Synopsys
New York: scambi negativi per Fastenal Company
New York: scambi negativi per IDEXX Laboratories
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto