New York: si concentrano le vendite su Zscaler

gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 3,13%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 307,2 USD e primo supporto individuato a 299,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 315,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)