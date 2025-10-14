Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: si concentrano le vendite su Zscaler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, con una flessione del 3,13%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Zscaler subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo di Zscaler classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 307,2 USD e primo supporto individuato a 299,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 315,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
