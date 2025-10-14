Parigi: giornata depressa per Legrand

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo industriale francese
, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
Il trend di Legrand
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di materiale elettrico
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 142,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 140,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 140.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)