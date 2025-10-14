Parigi: giornata depressa per Legrand

Gruppo industriale francese

Legrand

CAC40

produttore di materiale elettrico

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo dell'1,91%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 142,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 140,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 140.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)