Parigi: calo per Legrand

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo industriale francese
, che presenta una flessione del 2,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Legrand
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,87%, rispetto a -2,79% dell'indice di Parigi
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 126,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 124,8. L'equilibrata forza rialzista del produttore di materiale elettrico
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 128,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)