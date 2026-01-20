Parigi: performance negativa per Legrand

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese
, che sta segnando un calo del 2,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Legrand
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 122 Euro con area di resistenza individuata a quota 123,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 121,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)