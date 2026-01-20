Milano 13:18
Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Legrand
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 2,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Legrand rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 122 Euro con area di resistenza individuata a quota 123,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 121,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
