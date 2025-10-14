Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:22
24.693 -0,23%
Dow Jones 18:22
46.313 +0,53%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Parigi: seduta molto difficile per Michelin

Migliori e peggiori
Parigi: seduta molto difficile per Michelin
(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso dei pneumatici, che soffre con un calo del 9,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Michelin, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della big dei pneumatici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
