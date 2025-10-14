Parigi: seduta molto difficile per Michelin

(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso dei pneumatici
, che soffre con un calo del 9,77%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Michelin
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della big dei pneumatici
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,95.
