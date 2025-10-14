Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:22
24.693 -0,23%
Dow Jones 18:22
46.313 +0,53%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Pesante sul mercato di New York Shopify

Pesante sul mercato di New York Shopify
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che esibisce una perdita secca del 3,90% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 149,2 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 145,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 143,7.

