Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo, che mostra un decremento dell'1,85%.

Il movimento di Popolare di Sondrio, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,39 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,17. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
