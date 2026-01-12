Piazza Affari: andamento negativo per Banca Popolare di Sondrio

istituto di credito lombardo

FTSE MIB

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 17,31 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 16,78. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 16,59 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)