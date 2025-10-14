Milano 9:36
Piazza Affari: calo per LU-VE Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che sta segnando un calo del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,83 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
