Piazza Affari: calo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che sta segnando un calo del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,83 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)