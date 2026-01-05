Milano 15:09
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:09
9.978 +0,27%
Francoforte 15:09
24.736 +0,80%

Piazza Affari: calo per NewPrinces

Piazza Affari: calo per NewPrinces
Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, in flessione del 2,12% sui valori precedenti.
