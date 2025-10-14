Piazza Affari: in calo Moncler

azienda nota per i piumini

Moncler

FTSE MIB

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento del 2,91%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,14 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,94. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)