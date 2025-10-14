Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:24
24.679 -0,29%
Dow Jones 18:24
46.302 +0,51%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: in calo Moncler
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda nota per i piumini, che mostra un decremento del 2,91%.

Il movimento di Moncler, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49,14 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47,94. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
