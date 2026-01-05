Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

azienda nota per i piumini

Moncler

FTSE MIB

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,01%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dell'mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 53,05 Euro con area di resistenza individuata a quota 54,65. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)