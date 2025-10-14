Milano 9:37
41.693 -1,13%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.177 -0,87%

Piazza Affari: in calo Stellantis

Rosso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che sta segnando un calo del 2,90%.
