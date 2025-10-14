Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:24
24.679 -0,29%
Dow Jones 18:24
46.302 +0,51%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: peggiora l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari crolla del 2,47%, scendendo fino a 25.087,7 punti.
