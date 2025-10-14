Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,80% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,47 Euro con primo supporto visto a 12,21. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)