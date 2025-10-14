Milano 9:37
41.693 -1,13%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.177 -0,87%

Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, in flessione del 2,80% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Banco BPM confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12,47 Euro con primo supporto visto a 12,21. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```