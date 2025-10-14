Milano 17:35
Piazza Affari: performance negativa per Pirelli

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, con una flessione del 2,63%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pirelli, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,708 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,836. Il peggioramento dell'azienda milanese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,642.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
