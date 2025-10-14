Piazza Affari: rosso per Leonardo

(Teleborsa) - Retrocede la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con un ribasso del 2,31%.
La tendenza ad una settimana di Leonardo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor italiano nel settore Difesa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52,1 Euro. Primo supporto visto a 51,26. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)