Piazza Affari: rosso per Maire

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con un ribasso del 2,35%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Maire
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13,06 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)