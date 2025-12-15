Piazza Affari: risultato positivo per Maire

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che avanza bene dell'1,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Maire
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
evidenzia un declino dei corsi verso area 12,52 Euro con prima area di resistenza vista a 12,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)