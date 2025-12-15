Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: risultato positivo per Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Maire
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che avanza bene dell'1,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Maire rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 12,52 Euro con prima area di resistenza vista a 12,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```