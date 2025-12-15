Piazza Affari: risultato positivo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

indice delle società a media capitalizzazione

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene dell'1,85%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 12,52 Euro con prima area di resistenza vista a 12,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)