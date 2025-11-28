Piazza Affari: brillante l'andamento di Maire

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,07%.
Lo scenario su base settimanale di Maire
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)