Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank
(Teleborsa) - Sottotono la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano con un calo del 2,67%.

Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per BFF Bank, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,13 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,03.

