Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
Lo scenario su base settimanale di BFF Bank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BFF Bank
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,297 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,577. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,123.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)