BFF Bank sotto pressione dopo un downgrade

BFF Bank

FTSE Italia Mid Cap

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

BFF Bank

(Teleborsa) - Sotto Pressione il titoloche perde terreno, mostrando una discesa dell'11,23%.Il titolo, della società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, è oggetto di una revisione al ribasso della raccomandazione a "hold" da "buy" da parte di. Gli esperti dell'ufficio studi hanno anche ridotto il target price a 10,30 euro per azione dai 12,5 euro indicati in precedenza.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 9,15 Euro, mentre i supporti sono stimati a 8,333. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 9,96.