Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:26
24.686 -0,26%
Dow Jones 18:26
46.288 +0,48%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sanlorenzo
(Teleborsa) - Ribasso per ilproduttore di yacht e superyacht, che presenta una flessione del 2,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,72 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,87. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```