Svizzera, tribunale amministrativo: azzeramento degli AT1 del Credit Suisse è stato illegale

UBS

(Teleborsa) - L'ordinato dalla FINMA nel marzo 2023. Il Tribunale amministrativo federale svizzero ha pertanto annullato la decisione della FINMA in una sentenza parziale resa nell'ambito di un procedimento di ricorso.Ilalcuni rappresentanti del Dipartimento federale delle finanze (DFF), dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), della Banca nazionale svizzera (BNS) e delle banche coinvolte hanno annunciato un ampio pacchetto di misure in vista dell'acquisizione di Credit Suisse (CS) da parte di, tra cui l'azzeramento di tutti gli strumenti di capitale "Additional Tier 1" (strumenti AT1) per un. Lo stesso giorno, il Consiglio federale ha completato l'ordinanza di necessità emanata poco prima con una disposizione che autorizzava la FINMA ad ordinare l'azzeramento del capitale AT1 alla banca in questione. Basandosi fra l'altro su questa disposizione, la stessa FINMA, con decisone del 19 marzo 2023, ha intimato a CS di procedere immediatamente all'azzeramento di tutte le obbligazioni AT1 e di darne comunicazione ai creditori interessati, ciò che CS ha in seguito fatto.Contro la decisione sono pervenuti al Tribunale amministrativo federale (TAF) circa. Si tratta di un procedimento con pluralità di parti, caratterizzato dalla presenza di più parti che intervengono nel medesimo procedimento (una sola decisione, stessa fattispecie). I ricorrenti hanno chiesto a titolo principale, da un lato, l'annullamento della decisione e, dall'altro, il ripristino della situazione precedente (ossia la revoca dell'azzeramento), censurando l'assenza di una base contrattuale e di una base legale per azzerare le obbligazioni AT1. La FINMA e UBS hanno in sostanza contestato la legittimazione dei ricorrenti e sostenuto che al 19 marzo 2023 le condizioni contrattuali per un azzeramento delle obbligazioni AT1 erano soddisfatte.Il2025, il TAF ha pronunciato unain uno dei circa 360 procedimenti di ricorso presentati. Esso ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti e annullato la decisione della FINMA del 19 marzo 2023.. Gli altri procedimenti sono intanto sospesi fino alla crescita in giudicato della sentenza parziale sull'annullamento della decisione della FINMA. La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.Il TAF è giunto alla conclusione che le condizioni per un azzeramento non erano date, in quanto al momento dell'azzeramento l'evento scatenante stabilito per contratto non si era verificato. A quel tempo, CS era sufficientemente capitalizzata e soddisfaceva i requisiti normativi in materia di fondi propri. Lesecondo l'interpretazione delle condizioni di prestito in conformità con la teoria dell'affidamento.Il Tribunale si è pure chinato sulla questione della base legale per giustificare l'azzeramento ordinato dalla FINMA, stabilendo che quest'ultimo costituiva unache avrebbe dovuto essere retta da una base legale chiara e formale. Tale base legale, tuttavia, non sussisteva.