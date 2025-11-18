Francoforte: rosso per Aroundtown

Aroundtown

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,06 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)