Milano 16:42
41.962 -0,27%
Nasdaq 16:42
24.920 +1,39%
Dow Jones 16:42
46.597 +0,71%
Londra 16:42
9.439 -0,14%
Francoforte 16:42
24.239 +0,01%

A New York corre Bunge

Prepotente rialzo per il gruppo agroalimentare americano, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.
