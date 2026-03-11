Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:05
24.983 +0,11%
Dow Jones 18:05
47.388 -0,67%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

A New York corre Mosaic

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti, che passa di mano con un aumento del 6,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mosaic rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Mosaic ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,79 USD. Supporto a 27,44. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 30,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
