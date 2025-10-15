Milano 12:19
Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/10/2025

Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,13%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3306. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3342. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3294.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
