ASML non prevede vendite in calo nel 2026 nonostante debolezza Cina

(Teleborsa) -, big europea dei semiconduttori, ha chiuso ilconnette totali pari a 7,52 miliardi di euro (vs 7,69 miliardi nel trimestre precedente),del 51,6% (vs 53,7% nel secondo trimestre) edi 2,13 miliardi di euro (vs 2,29 miliardi). I net bookings trimestrali sono stati pari a 5,4 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi di euro EUV.ASML prevede per il2025 vendite nette totali comprese tra 9,2 e 9,8 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 51% e il 53% ASML prevede un aumento delle vendite nette totali per l'di circa il 15% rispetto al 2024, con un margine lordo di circa il 52%ASMLa quelle del 2025."Le nostre vendite nette totali del terzo trimestre, pari a 7,5 miliardi di euro e un margine lordo del 51,6%, sono state, riflettendo un trimestre positivo per ASML", ha commentato il"Dal punto di vista del mercato, abbiamo assistito a un, e abbiamo anche visto che questo si sta estendendo a un maggior numero di clienti, sia nel settore della logica all'avanguardia che in quello della DRAM avanzata - ha spiegato - D'altro canto, prevediamo che la domanda dei clienti cinesi, e quindi il nostro fatturato netto totale in Cina nel 2026, diminuirà significativamente rispetto al nostro business molto solido nel 2024 e nel 2025."Non prevediamo che il fatturato netto totale nel 2026 sarà inferiore a quello del 2025. Forniremo- ha aggiunto - Prevediamo un fatturato netto totale per il quarto trimestre compreso tra 9,2 e 9,8 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 51% e il 53%. Prevediamo costi di ricerca e sviluppo di circa 1,2 miliardi di euro e costi generali, amministrativi e di vendita di circa 320 milioni di euro. Per l'intero anno 2025, prevediamo un aumento di circa il 15% del fatturato netto totale e un margine lordo di circa il 52%, con un quarto trimestre previsto molto positivo".Un acconto sul dividendo di 1,60 euro per azione ordinaria sarà pagabile il 6 novembre 2025. Nel terzo trimestre, la società ha acquistato azioni per un valore di circa 148 milioni di euro nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto di azioni proprie 2022-2025. Al 28 settembre 2025, ASML ha acquistato 9 milioni di azioni nell'ambito di questo programma per un corrispettivo totale di 5,9 miliardi di euro. ASMLda 12 miliardi di euro entro il periodo 2022-2025. Intende annunciare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie a gennaio 2026.