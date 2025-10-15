ASML non prevede vendite in calo nel 2026 nonostante debolezza Cina

(Teleborsa) - ASML Holding
, big europea dei semiconduttori, ha chiuso il terzo trimestre 2025
con vendite
nette totali pari a 7,52 miliardi di euro (vs 7,69 miliardi nel trimestre precedente), margine lordo
del 51,6% (vs 53,7% nel secondo trimestre) e utile netto
di 2,13 miliardi di euro (vs 2,29 miliardi). I net bookings trimestrali sono stati pari a 5,4 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi di euro EUV.
ASML prevede per il quarto trimestre
2025 vendite nette totali comprese tra 9,2 e 9,8 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 51% e il 53% ASML prevede un aumento delle vendite nette totali per l'intero anno 2025
di circa il 15% rispetto al 2024, con un margine lordo di circa il 52%
ASML non prevede che le vendite nette totali per il 2026 saranno inferiori
a quelle del 2025.
"Le nostre vendite nette totali del terzo trimestre, pari a 7,5 miliardi di euro e un margine lordo del 51,6%, sono state in linea con le nostre previsioni
, riflettendo un trimestre positivo per ASML", ha commentato il CEO Christophe Fouquet
.
"Dal punto di vista del mercato, abbiamo assistito a un continuo slancio positivo per gli investimenti nell'intelligenza artificiale
, e abbiamo anche visto che questo si sta estendendo a un maggior numero di clienti, sia nel settore della logica all'avanguardia che in quello della DRAM avanzata - ha spiegato - D'altro canto, prevediamo che la domanda dei clienti cinesi, e quindi il nostro fatturato netto totale in Cina nel 2026, diminuirà significativamente rispetto al nostro business molto solido nel 2024 e nel 2025.
"Non prevediamo che il fatturato netto totale nel 2026 sarà inferiore a quello del 2025. Forniremo maggiori dettagli sulle nostre previsioni per il 2026 a gennaio
- ha aggiunto - Prevediamo un fatturato netto totale per il quarto trimestre compreso tra 9,2 e 9,8 miliardi di euro, con un margine lordo compreso tra il 51% e il 53%. Prevediamo costi di ricerca e sviluppo di circa 1,2 miliardi di euro e costi generali, amministrativi e di vendita di circa 320 milioni di euro. Per l'intero anno 2025, prevediamo un aumento di circa il 15% del fatturato netto totale e un margine lordo di circa il 52%, con un quarto trimestre previsto molto positivo".
Un acconto sul dividendo di 1,60 euro per azione ordinaria sarà pagabile il 6 novembre 2025. Nel terzo trimestre, la società ha acquistato azioni per un valore di circa 148 milioni di euro nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto di azioni proprie 2022-2025. Al 28 settembre 2025, ASML ha acquistato 9 milioni di azioni nell'ambito di questo programma per un corrispettivo totale di 5,9 miliardi di euro. ASML non prevede di completare integralmente il programma di riacquisto di azioni proprie
da 12 miliardi di euro entro il periodo 2022-2025. Intende annunciare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie a gennaio 2026.