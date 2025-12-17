Apre in rialzo Wall Street, sale la fiducia su ulteriori tagli dei tassi nel 2026

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,34%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.788 punti.
Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,46%); sulla stessa linea, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,36%.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+0,66%), finanziario
(+0,53%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,51%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-1,09%) e informatica
(-0,68%).
Sale la fiducia degli investitori su ulteriori taglio dei tassi nel 2026 dopo le parole del governatore Christopher Waller
che alla CNBC ha dichiarato
che i tassi di interesse Usa
restano al di sopra del livello teorico neutrale, ma che c’è ancora margine per un ulteriore allentamento, mentre l’inflazione
sopra il target dovrebbe rientrare nei prossimi mesi.
Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha respinto
l’offerta ostile da 108,4 miliardi di dollari
presentata da Paramount Skydance
, giudicandola priva di adeguate garanzie di finanziamento e caratterizzata da "numerosi e significativi rischi".
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Goldman Sachs
(+1,38%), Procter & Gamble
(+1,05%), JP Morgan
(+0,97%) e Salesforce
(+0,93%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,76%.
Fiacca Nike
, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.
Discesa modesta per Sherwin Williams
, che cede un piccolo -0,66%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Marvell Technology
(+2,89%), Shopify
(+2,83%), AirBnb
(+2,33%) e Netflix
(+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -1,76%.
Spicca la prestazione negativa di Fortinet
, che scende dell'1,58%.
Pensosa Lululemon Athletica
, con un calo frazionale dell'1,36%.
Tentenna ASML Holding
, con un modesto ribasso dell'1,34%.