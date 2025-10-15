Milano 16:43
41.956 -0,28%
Nasdaq 16:43
24.912 +1,35%
Dow Jones 16:43
46.599 +0,71%
Londra 16:43
9.439 -0,15%
Francoforte 16:43
24.235 -0,01%

Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,93%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.807,34 punti

Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dello 0,93%, a quota 24.807,34 in apertura.
