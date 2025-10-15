Milano 12:22
42.247 +0,41%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:22
9.401 -0,55%
Francoforte 12:22
24.284 +0,20%

Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,06%)

Il CAC40 inizia a scambiare a 7.924,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,06%)
Bene l'indice di Parigi, con un progresso dello 0,06%, dopo aver aperto a 7.924,68.
Condividi
```