Milano 24-feb
46.652 -0,10%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 -0,04%
Francoforte 24-feb
24.986 -0,02%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.117,41 punti

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,87%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,87%, dopo aver aperto a 4.117,41.
