Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,71%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.146,63 punti

Finanza
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,71%, dopo aver aperto a 4.146,63.
