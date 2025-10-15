Milano 15-ott
41.907 -0,40%
Nasdaq 15-ott
24.745 +0,68%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 15-ott
9.425 -0,30%
Francoforte 15-ott
24.181 -0,23%

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,68%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 24.745,36 punti

In breve, Finanza
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,68% e termina a 24.745,36 punti.
