Milano 9-gen
45.719 +0,10%
Nasdaq 9-gen
25.766 +1,02%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 9-gen
10.125 +0,80%
Francoforte 9-gen
25.262 +0,53%

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,48%

Il Dow Jones chiude la seduta a 49.504,07 punti

In breve, Finanza
L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,48% e termina a 49.504,07 punti.
