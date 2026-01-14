Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:56
25.298 -1,72%
Dow Jones 17:56
48.867 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,27%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 45.647,4 punti

Milano riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 45.647,4 punti.
