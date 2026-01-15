Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:37
25.712 +0,97%
Dow Jones 18:37
49.529 +0,77%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,54%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 10.238,94 punti

In breve, Finanza
Londra riporta un guadagno dello 0,54%, terminando a 10.238,94 punti.
