Milano 12:23
42.238 +0,39%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:23
9.401 -0,55%
Francoforte 12:23
24.285 +0,20%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,64%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 42.344,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,64%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,64%, che esordisce a 42.344,53 punti.
Condividi
```