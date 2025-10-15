Milano 14-ott
42.076 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 14-ott
9.453 0,00%
Francoforte 14-ott
24.237 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%

Nikkey a 47.463,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%
Indice Nikkey +1,31% a quota 47.463,31 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```