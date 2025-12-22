Milano 9:06
44.744 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:06
9.861 -0,37%
24.326 +0,16%

Borsa: Grande giornata per Tokyo (+1,65%)
Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo dell'1,65%, a quota 50.322,1 in apertura.
