Cina, Prezzi produzione (YoY) in settembre

Cina, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) -2,3%, in aumento rispetto al precedente -2,9% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jason Lam)
