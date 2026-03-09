Milano 6-mar
Cina, Prezzi consumo (YoY) in febbraio

Cina, Prezzi consumo (YoY) in febbraio
Cina, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,9%).

