Milano
6-mar
44.152
0,00%
Nasdaq
6-mar
24.643
-1,51%
Dow Jones
6-mar
47.502
-0,95%
Londra
6-mar
10.285
-1,24%
Francoforte
6-mar
23.591
0,00%
Lunedì 9 Marzo 2026, ore 07.49
/ Cina, Prezzi consumo (YoY) in febbraio
Cina, Prezzi consumo (YoY) in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 marzo 2026 - 07.00
Cina,
Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,3%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,9%).
(Foto: Marci Marc)
