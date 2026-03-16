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USA, Produzione industriale (YoY) in febbraio

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USA, Produzione industriale (YoY) in febbraio
USA, Produzione industriale in febbraio su base annuale (YoY) +1,4%, in calo rispetto al precedente +2,3%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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