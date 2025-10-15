Confcommercio e GSE si uniscono per la transizione energetica delle imprese

(Teleborsa) - Il GSE e Confcommercio–Imprese per l’Italia
hanno firmato un accordo di collaborazione istituzionale per favorire la decarbonizzazione delle imprese
associate attraverso l’incremento dell’utilizzo di energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità sostenibile
e attraverso la diffusione di modelli di economia circolare
. Il protocollo, della durata di tre anni, si inserisce nel quadro delle azioni strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e per l’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’accordo prevede l’attivazione di strumenti operativi e tavoli tecnici
per individuare le opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE
, favorire la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili
e configurazioni di autoconsumo, promuovere l’impiego di biometano
e tecnologie innovative e sviluppare iniziative di formazione e informazione
rivolte alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e della logistica.
Altro punto importante dell’intesa riguarda l’avvio di una collaborazione
volta all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare
delle imprese associate a Confcommercio e delle strutture connesse alla loro funzione. Di qui l'individuazione di possibili iniziative di riqualificazione e di ottimizzazione
degli interventi di risparmio energetico che più si adattano al settore.
La predisposizione di un tavolo di confronto permanent
e, inoltre, consentirà al GSE di ascoltare e recepire le esigenze delle imprese così da poter elaborare percorsi di formazione dedicata
, mirati anche alle diverse realtà produttive accompagnandole in modo efficace verso modelli più efficienti e sostenibili.
"Questo protocollo – dichiara Paolo Arrigoni
, Presidente del GSE – consolida la sinergia tra il sistema pubblico e il mondo delle imprese, con l’obiettivo di affiancare anche il vasto tessuto produttivo e dei servizi nel percorso verso la neutralità climatica. Attraverso il dialogo tecnico e il supporto informativo, il GSE intende collaborare con Confcommercio per favorire l’efficienza energetica, l’autoproduzione e l’utilizzo di fonti rinnovabili".
"Confcommercio e le imprese associate – sottolinea Vinicio Mosè Vigilante,
Amministratore Delegato del GSE – rappresentano il target ideale per trasferire le competenze e il know how del GSE nell’utilizzo degli strumenti a disposizione delle Pmi quali ad esempio, i PPA, contratti a lungo termine che da una parte supportano le imprese nel contenimento del costo dell’energia e, dall’altra, sono in grado di trasferire i benefici della riduzione dei prezzi delle rinnovabili direttamente sul consumatore finale".