Bankitalia, prestiti a imprese e mutui si confermano stabili nel 4° trimestre

(Teleborsa) -nel quarto trimestre del 2025. E' quanto emerge dal focus nazionale dell'Indagine sul credito bancario nell’area dell’euro, curata dallaSecondo il rapporto isui prestiti allesono rimasti, mentre I termini e le condizioni sono stati leggermente allentati per effetto della riduzione dei tassi di interesse. Anche isui finanziamentisono rimasti, mentre sono statii criteri di offerta sonoper i prestiti alle imprese e per i mutui ed irrigiditi ulteriormente per il credito al consumo.da parte delle imprese, sostenuta in particolare da maggiori necessità per il, perissi e perdi fusione o acquisizione., sospinta dalla riduzione dei tassi di interesse. Per iha contribuito anche la maggiore fiducia delle famiglie e, per il, la maggiore spesa in beni durevoli.la richiesta di finanziamenti è attesada parte sia delle imprese e sia delle famiglie.hanno segnalato un nuovodi accesso alle principali fonti di finanziamento, in particolare per i. Nel trimestre in corso le condizioni di accesso sonmo attese in ulteriore miglioramento. Nel quarto trimestre del 2025 lapresenti nei bilanci bancaridi offerta, con attese di un’ulteriore restrizione nel trimestre in corso.del 2025 i criteri di offerta sono statiad alta intensità energetica e attive nella fabbricazione di autoveicoli e per quelle operanti nel settore immobiliare non residenziale. Nel semestre in corso gli intermediari prevedono un ulteriore irrigidimento per i prestiti alle imprese manifatturiere ad alta intensità energetica.Nel 2025 l’esposizione aie alla relativasui criteri di offerta e ha lievemente aumentato la domanda di prestiti delle imprese. Nell’anno in corso gli effetti su offerta e domanda di credito sono attesi nel complesso nulli.